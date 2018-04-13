القاهرة : الجمعة 13 أبريل 2018
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اقتصاد
الجمعة 13/أبريل/2018 - 03:33 م

التراجع التاريخى لعملة إيران يهدد بانهيار الاقتصاد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
dostor.org/2127293

تواصل العملة الإيرانية تراجعها لمستويات تاريخية متدنية خلال الأسبوع الحالى، فى ظل عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى الذى تشهده إيران.

وخسر الريال ثلث قيمته هذا العام فقط أمام الدولار الأمريكى، ليصل إلى 60 ألف ريال لكل دولار، مما تسبب فى اندفاع الإيرانيين لبيع العملة وشراء الورقة الخضراء؛ خوفًا من خسائر أكبر للعملة الإيرانية خلال الفترة المقبلة.

وللقضاء على الذعر المتصاعد، أعلنت طهران هذا الأسبوع أنها تحدد سعر الصرف الرسمى بـ42 ألف ريال للدولار، مهددةً بعقوبات قاسية لأى شخص يحاول تجاوز هذا السعر.

وكان توقيع الاتفاقية النووية الإيرانية فى عام 2015 والذى رفع العديد من العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران في مقابل فرض قيود على برنامجها النووى عامل دعم لاقتصاد البلاد.

كما فشلت إيران فى جذب استثمارات أجنبية بالقدر الذى كانت تتوقعه عقب تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

ولكن مع معارضة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لهذه الاتفاقية، وإعلانه احتمالية رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران في مايو المقبل، جاءت لتؤثر سلبيًا على العملة الإيرانية.

ومن جانبها، هددت إيران بأن الرئيس الأمريكى سوف يندم في حال إعلان خروجه من الاتفاق النووى.

وتتنبأ "أوراسيا" بأنه بنسبة 65% ستنهار الصفقة النووية فى ظل حكم "ترامب"، وهذا ما سيجعل الاقتصاد الإيرانى يقترب من الانهيار.

وأضافت المذكرة أن عودة العقوبات من المرجح أن تضع ضغوطًا شديدة على الاقتصاد الإيرانى، وتسبب في ارتفاع الطلب على الدولار، مما يُصعب احتفاظ الحكومة بسعر 42 ألف ريال لكل دولار فى ظل هذه الظروف.

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