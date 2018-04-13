القاهرة : الجمعة 13 أبريل 2018
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اقتصاد
الجمعة 13/أبريل/2018 - 02:27 م

سرقة 3.5 مليون دولار من منصة للعملات الإلكترونية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
الدستور
dostor.org/2127211

أعلنت منصة لتداول العملات الإلكترونية في الهند، أنها فقدت عملات من «البيتكوين» خاصة بالمستثمرين، بقيمة 3.5 مليون دولار، في حادث متكرر يتعرض له مستثمرو العملات الإلكترونية في جميع أنحاء العالم.

وأضافت منصة «كوين سكيور»، التي تتخذ من دلهي مقرًا لها، في بيان أرسلته لعملائها في الأسبوع الجاري، أنها «تأسف لإبلاغ عملائها بأن أموالهم تعرضت للاختلاس إلى حساب خارج سيطرتها».

وادعى موظف بالشركة أنهم فقدوا 438.3 قطعة نقدية مع عملة «البيتكوين»، أثناء عملية استخراجها لتوزيعها على العملاء.

فيما كتبت الشركة المسئولة عن المنصة «سيكيور بيتكوين تريدير»، للسلطات، أن الموظف اختلق قصة خاطئة لتشتيت الانتباه، مشيرة إلى أنه قد يكون له دور في هذا الحادث.

كما أكدت أنها ستعمل لاستعادة خدماتها وكافة الأموال المسروقة، «بصرف النظر عن الأموال التي سيتم استردادها، فإننا نؤكد من جديد لجميع عملائنا أنه سوف يتم تعويضكم من أموالنا الشخصية».

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