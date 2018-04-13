جنود إسرائيليون سابقون: نشعر بالعار لقتل الفلسطينيين

أعرب جنود سابقون في جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أسفهم لمقتل متظاهرين فى غزة.



وكتب الجنود الإسرائيليون، فى رسالة نشرتها صحيفة «الجارديان» البريطانية: «نحن مجموعة من الجنود السابقين في فرقة القناصة في الجيش الإسرائيلي، ونشعر بالحزن والعار تجاه الأوامر العسكرية بقنص المتظاهرين العزل، وإطلاق الذخيرة الحية تجاههم، كما نشعر بالعار للأوامر العسكرية الخالية من الأحكام الأخلاقية والأدبية».



وأضافوا: «أمر القناصة بإطلاق النار وقتل متظاهرين عزّل، لا يشكلون أي خطر على حياة الناس، هو نتاج آخر للاحتلال والقوانين العسكرية ضد ملايين الفلسطينيين، ولنشاط القيادة القاسية في إسرائيل التي أخرجت المسار الأخلاقي عن حدوده.. إيذاء الأبرياء في غزة هو جزء مما هو مطلوب للحفاظ على نظام الاحتلال، وهذا ما يجب ألا نسمح باستمراره».



يُذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 32 فلسطينيًا، وأصابت 3.078 بجروح، خلال الأسبوعين الماضيين، حسبما أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية «أوتشا».

