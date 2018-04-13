القاهرة : الجمعة 13 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:45 م

زيزو يُقنع الخطيب بتأجيل التجديد لـ«البدري»
08:12 م

شكري يؤكد حرص مصر على تعزيز أطر التعاون مع العراق
08:07 م

إسبانيا والسعودية توقعان اتفاقيات تعاون عسكري
07:37 م

شكري يبحث مستجدات الأزمة الليبية مع المبعوث الأممي
07:32 م

الدولار يتعافى من خسائره بعد تصريحات ترامب بشأن سوريا
06:37 م

تراجع بورصات الخليج بفعل توترات سوريا
11:43 م

مطار القاهرة يستعد لاستقبال أولى الرحلات الروسية خلال دقائق
05:34 م

الجنايات تخلي سبيل متهمين في قضية «إرهاب»
01:24 ص

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف
11:16 م

رحلة «فسيخة» فى شوارع مصر
07:51 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25
06:58 ص

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟
عالم
الجمعة 13/أبريل/2018 - 02:24 م

جنود إسرائيليون سابقون: نشعر بالعار لقتل الفلسطينيين

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
وكالات
dostor.org/2127208

أعرب جنود سابقون في جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أسفهم لمقتل متظاهرين فى غزة.

وكتب الجنود الإسرائيليون، فى رسالة نشرتها صحيفة «الجارديان» البريطانية: «نحن مجموعة من الجنود السابقين في فرقة القناصة في الجيش الإسرائيلي، ونشعر بالحزن والعار تجاه الأوامر العسكرية بقنص المتظاهرين العزل، وإطلاق الذخيرة الحية تجاههم، كما نشعر بالعار للأوامر العسكرية الخالية من الأحكام الأخلاقية والأدبية».

وأضافوا: «أمر القناصة بإطلاق النار وقتل متظاهرين عزّل، لا يشكلون أي خطر على حياة الناس، هو نتاج آخر للاحتلال والقوانين العسكرية ضد ملايين الفلسطينيين، ولنشاط القيادة القاسية في إسرائيل التي أخرجت المسار الأخلاقي عن حدوده.. إيذاء الأبرياء في غزة هو جزء مما هو مطلوب للحفاظ على نظام الاحتلال، وهذا ما يجب ألا نسمح باستمراره».

يُذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 32 فلسطينيًا، وأصابت 3.078 بجروح، خلال الأسبوعين الماضيين، حسبما أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية «أوتشا».

موضوعات متعلقة

الاتحاد الأوروبى يدعو إلى رفع الحصار عن قطاع غزة

«الجنائية الدولية»: ما تفعله إسرائيل بحق الفلسطينيين «جريمة»

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 19 ساعة

شكري يؤكد حرص مصر على تعزيز أطر التعاون مع العراق

منذ حوالي 19 ساعة

إسبانيا والسعودية توقعان اتفاقيات تعاون عسكري

منذ حوالي 19 ساعة

شكري يبحث مستجدات الأزمة الليبية مع المبعوث الأممي

منذ 4 أيام

الأردن يعتزم توزيع أراضٍ سكنية على الموظفين مجانًا

منذ 5 أيام

ترامب: ثمن الهجوم الكيماوي في سوريا «باهظ»

منذ 5 أيام

الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا وإيران باستخدام نفوذهما في دمشق لمنع هجمات

الآن

بينهم أستاذان بجامعة الفيوم.. القبض على 6 متهمين بحيازة آثار

ليفربول يواجه روما بنصف نهائي دوري «أبطال أوروبا»

ترامب: قرار توجيه ضربة عسكرية لسوريا قريب جدًا

بعد الاتفاق على تطويرها.. 11 معلومة عن مدينة «العلا» السعودية

الأكثر قراءة

«الداخلية»: ضبط متهم جديد فى قضية «معتمرة المخدرات»

«إسكان البرلمان» تفجر مفاجأة حول قانون الإيجار القديم

«نسر الصعيد» يشترى منزلًا بـ160 ألف جنيه لتفجيره

ليفربول يواجه روما بنصف نهائي دوري «أبطال أوروبا»

ألبومات الصور

بالفيديو.. بعد الفاكهة.. التوك توك جوكر سوق التوفيقية

بناء على طلب المشاهدين.. «المحور» تُعيد بث احتفالية «ليلة فى حب مصر»

بالصور.. لطيفة تتألق فى حفل «تحيا مصر»

عمرو دياب يتألق في حفل «تحيا مصر» بحضور وزراء ومشاهير (صور)

نجم الساعة

5 سنوات في الإليزيه.. اعترافات «أولاند» عن زعماء العالم وثورات الربيع العربي

الأكثر قراءة

«الداخلية»: ضبط متهم جديد فى قضية «معتمرة المخدرات»

«إسكان البرلمان» تفجر مفاجأة حول قانون الإيجار القديم

«نسر الصعيد» يشترى منزلًا بـ160 ألف جنيه لتفجيره

ليفربول يواجه روما بنصف نهائي دوري «أبطال أوروبا»

كشكول

نرصد مخاوف أولياء الأمور من الثانوية التراكمية.. والتعليم: "ستكون الرؤية واضحة للجميع قريبا"

إحالة 15 مدرسة إعدادية بالسويس إلى التحقيق

"درع وثلاث كؤوس" لفرق اللياقة البدنية بالغربية الأزهرية

"الاتجاهات الحديثة في المحاسبة" مؤتمر بتجارة عين شمس.. الأحد

حجازي: لا تغيير في مناهج الصف الأول الثانوي العام القادم

الأمصار

وزير خارجية البحرين: لا دور ولا مكان لـ قطر في القمة العربية

صور.. إصابة 112 فلسطينيًا في جمعة «حرق علم إسرائيل»

إلقاء القبض على عنصر تكفيري شديد الخطورة في تونس

إدراج ملف منافسة المغرب لتنظيم مونديال 2026 بجدول أعمال القمة العربية

الصحة: 112 اصابة بالرصاص الحي واستنشاق الغاز على حدود غزة

منوعات

«ناسا» تُحذر من خطورة 17 ألف كويكب حال اصطدامها بالأرض

نصائح لتحسين مشاعرك تجاه الوظيفة

خواطر وأمنيات

ولاد الكار

عن تحقيقه «نحو الأمية».. أحمد عاطف يفوز بجائزة الصحافة والإعلام

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك