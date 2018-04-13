«صحة مطروح»: إنشاء عيادة لطب الفم والأسنان بالمستشفى التخصصي

صرح الدكتور محسن طه عبدالرازق، وكيل وزارة الصحة بمطروح، بأنه سيتم إنشاء وتجهيز عيادة تخصصية لطب الفم والأسنان للأطفال بمستشفى الأطفال التخصصي، بهدف تقديم خدمات علاجية وتجميلية متميزة على مستوى الأسنان والوجه والفكين، وفقًا لأحدث الطرق العلاجية.

وأكد وكيل الوزارة، أن الفترة المقبلة ستشهد تطويرا فنيا على مستوى جميع المستشفيات بمطروح، وأن هذا التطوير يأتي استكمالًا لما تشهده محافظة مطروح في الفترة الأخيرة من أعمال التطوير واستحداث مراكز ووحدات تخصصية ورفع الكفاءة على جميع المستويات، بدعم كامل من الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، واللواء علاء أبوزيد، محافظ مطروح، الذي صدق على إنشاء الوحدة بمبلغ 250 ألف جنيه.

وأوضح أن الكشف والعلاج بتلك العيادة سيتم من خلال فريق عمل من أطباء الفم والأسنان المدربين والمؤهلين للتعامل مع الأطفال، ليستفيد كل طفل مريض من خبرة ومهارة أكثر من طبيب في وقت واحد، بدءًا من استقبال الطفل المريض ودراسة حالته وحتى نهاية المعالجة فى عيادة تخصصية مجهزة بشكل كامل وحديث تغطي كافة الحاجات العلاجية والوظيفية التجميلية بشكل أفضل لجميع الأطفال، بعد تكليف الدكتورة عزة الحويطي، مدير عام الأسنان، بتجهيز العيادة على أعلى مستوى تقني، لتتناسب مع تقديم أفضل الخدمات العلاجية لأبناء مطروح.