«عرفة»: توزيع تركة الأب فى حياته غير جائز شرعًا

وردت فتوي إلي الدكتور أحمد عرفة، أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية بالديدامون جامعة الأزهر، تقول: هل يجوز للأب توزيع تركته على أولاده قبل وفاته؟ فرد قائلًا: إذا كان هذا التوزيع من قبيل الهبة أو العطية من الوالد لأولاده في حال حياته فهو جائز، ولا شيء فيه، لكن عليه أن يعدل فى هذه القسمة.



واستشهد بحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن النعمان بن بشير، قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفعلت هذا بولدك كلهم؟ "قال: لا، قال: "اتقوا الله، واعدلوا في أولادكم"، فرجع أبي، فرد تلك الصدقة".



وأضاف في فتوي له: قد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن التسوية بين الأولاد في العطية مستحبة، وليست واجبة، وعليه فيستحب التسوية بين الأولاد في العطايا والهبات؛ لأن هذا التفضيل ربما أدى إلى التباغض بين الأولاد.



وتابع: أما إذا كان يقصد بهذا التوزيع تقسيم تركته حال حياته فهذا لا يجوز شرعًا؛ لأن توزيع الميراث لا يكون إلا بعد تحقق موت المورِث وتحقق حياة الوارث، فلا يثبت ذلك ما دام الأب حيًا، وقد يموت أحد الأولاد قبل أبيه، أو يولد لهذا الرجل ولد آخر بعد هذا التوزيع فيكون بفعله هذا قد ظلم هذا الولد الذي أتى، وقد يأخذ الأولاد المال ثم يتركون والدهم بعد ذلك دون رعاية، وغير ذلك من المفاسد التي تترتب على قيام الأب بهذا الفعل.



وأشار إلي أنه بناء على ما سبق فإن كان هذا التوزيع من قبيل الهبة أو العطية فهو جائز، وإن كان تقسيم لتركته حال حياته فلا يجوز.