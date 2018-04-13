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الجمعة 13/أبريل/2018 - 02:17 م

قاتل السيدة السودانية للنيابة: «قطعتها وعبيتها في 10 أكياس»

قاتل السيدة السودانية
قاتل السيدة السودانية
ندي حمدي
dostor.org/2127192

أدلي الجواهرجي المتهم بذبح سيدة سودانية الجنسية، وتقطيع جثتها إلي أشلاء باعترافات تفصيلية أمام نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية، بإشراف المستشار حاتم فاضل، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية.

وقال المتهم هشام. س. ح 50 سنة، صاحب محل ذهب بمنطقة الصاغة بالجمالية، في التحقيقات التي باشرها معه محمد عمر، وكيل نيابة حوادث جنوب الجيزة، إن المجني عليها عواطف. ح 54 سنة، سودانية الجنسية، كانت تتردد عليه لبيع مصوغات ذهبية تحضرها من دولتها.

وأضاف أنه يوم الجمعة الماضية حضرت إلي محله، وعرضت عليه 2 غويشة ذهبية وأسورة وخاتم لبيعها وأثناء تفاوضهما علي السعر اختلفا، فحدثت بينهما مشادة كلامية وتعدت عليها خلالها السيدة بالسب والقذف قائلة له: "إنت حرامي" ما أثار غضب الجواهرجي فاستغل توقفها وظهرها ناحيته فاستل سكينا وعاجلها بنحر رقبتها من الخلف لتنفجر الدماء منها وتسقط جثة هامدة.

استطرد المتهم قائلا إنه كان يوجد برفقته بالمحل محمد 22 سنة، طالب بكلية حقوق، وأحمد. م 15 سنة، عامل بالمحل فهددهما بالقتل في حالة التحدث عن الجريمة، وكشف أمره واستولي علي المشغولات الذهبية التي كانت برفقتها، وطلب من نجله الجلوس خارج المحل لمنع أي شخص من الدخول، وأرسل العامل لإحضار أكياس بلاستيك وأدوات نظافة لإزالة آثار الدماء ثم قام بسحب الجثة إلي حفرة داخل المحل مخصصة لخزينة الذهب الضخمة، وقام بتقطيعها لأجزاء ووضعها داخل 10 أكياس بلاستيك ووضعوها داخل سيارته الملاكي وتخلصوا منها بمقلب قمامة بكفر طهرمس.

وأنهي المتهم اعترافاته أنه قام ببيع الخاتم والأسورة لأحد محلات الصاغة بمبلغ 16 ألف جنيه وأرشد المتهم بعد ضبطه عن 2 غويشة من ممتلكات القتيلة، ومبلغ 15 ألف جنيه، وقرر أنه تخلص من السكين أداة الجريمة أثناء التخلص من الأشلاء.

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