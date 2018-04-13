العراق: مقتل 24 وإصابة 15 أثناء دفن ذويهم بصلاح الدين

لقى أكثر من 24 شخصًا مصرعهم وأصيب 15 آخرون بجروح، إثر انفجار عبوتين ناسفتين داخل مقبرة شرقي الشرقاط بمحافظة صلاح الدين شمال بغداد.



ووفقًا لمصدر أمني مطلع، أثناء دفن مواطنين بقرية أسديرة شرقي قضاء الشرقاط، أمس الخميس، جثامين لأربعة من ذويهم قتلوا، أمس الخميس، على أيدي عناصر داعش انفجرت عبوتان ناسفتان ما أدى لمقتل 24 منهم وإصابة 15 آخرين، مضيفًا أنه جرى إخلاء المقبرة ونقل الجرحى إلى المستشفى للعلاج.



وما زالت مناطق شمال محافظة صلاح الدين وجنوب الموصل تشهد هجمات تنفذها خلايا تنظيم داعش في هذه المناطق، على الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي القضاء على تنظيم داعش عسكريًا.

