القاهرة : الجمعة 13 أبريل 2018
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الجمعة 13/أبريل/2018 - 02:13 م

«الأمن العام»: ضبط «عصابة» تتاجر في الأسلحة بقطور

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
عمرو المزيدي
dostor.org/2127185

تمكنت مباحث الغربية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه في الاتجار في الأسلحة النارية، وبحوزتهم قطعتا سلاح ناري و21 طلقة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة قطور بالغربية، قيام كل من: محمود ع. م 32 سنة، سائق، عمرو ا. ع 34 سنة، بلال ع. م 28 سنة، مقيمون بمحافظة كفر الشيخ، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه في الاتجار في الأسلحة والذخائر بدون ترخيص، وترددهم على دائرة المركز، وبحوزتهم أسلحة نارية.

وبناء على توجيهات اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، تم ضبطهم حال استقلالهم سيارة ملك الأول بمدينة قطور، وبحوزتهم (بندقية آلية و21 طلقة لذات العيار، طبنجة).

بمواجهتهم اعترفوا بما جاء بالتحريات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

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