القاهرة : الجمعة 13 أبريل 2018
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الجمعة 13/أبريل/2018 - 02:11 م

«الأمن العام» يضبط عصابة لسرقة سيارات المواطنين في الغربية

اللواء طارق حسونه
اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية
عمرو المزيدي
dostor.org/2127181

تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع أمن الغربية من ضبط عناصر تشكيل عصابى مكون من 4 متهمين تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة السيارات.

تلقى قسم شرطة ثان طنطا بالغربية بلاغًا من حسين ش. أ 41 سنة، عامل، مقيم بدائرة المركز، بسرقة سيارته من أمام مسكنه.

وبناء على توجيهات اللواء طارق حسونه، مدير أمن الغربية ومن خلال تشكيل فريق بحث بالاشتراك مع أمن الغربية أسفرت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كل من: عبدالعزيز م. ع 30 سنة سمكرى، سبق اتهامه فى قضية "سلاح أبيض"، محمد أ. م 38 سنة سبق اتهامه فى 7 قضايا "سرقة، ضرب"، محمد. م 36 سنة، سبق اتهامه فى 4 قضايا "سرقة بالإكراه، آداب، ضرب"، عبدالقادر ع. ا 28 سنة مقيمون بدائرة مركز طنطا.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال استقلالهم سيارة قيادة الأول وبحوزتهم (بندقية رصاص).

بمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة السيارات وأقروا بارتكابهم 3 وقائع سرقة سيارات أخرى، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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