شاهد.. لحظة استهداف الاحتلال لنقطة طبية شرق خان يونس

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلى النقطة الطبية في مخيم العودة، شرق خان يونس، بقنابل الغاز المباشرة، ما عرض 10 من الطواقم الطبية للاختناق حسبما أفادت وزارة الصحة في غزة.



ونشرت صفحة "فلسطين أون لاين" مقطع فيديو عبر "فيس بوك"، يظهر لحظة استهداف الاحتلال للنقطة الطبية شرق خان يونس بقنابل الغاز.



وخرج الفلسطينيون - اليوم الجمعة - فى تظاهرات لمسيرات العودة للجمعة الثالثة على التوالي، التي أُطلق عليها اسم جمعة "رفع علم فلسطين وحرق علم إسرائيل"، وسط مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.