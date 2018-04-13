القاهرة : الجمعة 13 أبريل 2018
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الجمعة 13/أبريل/2018 - 02:10 م

روسيا تُخطط لمشروع قانون يحظر واردات أمريكية

روسيا
روسيا
الدستور
dostor.org/2127178

أفادت تقارير صحفية، بأن البرلمان الروسي يخطط لمشروع قانون يمنح الكرملين السلطة لمنع أو تقييد واردات الولايات المتحدة إلى موسكو، ردًا على العقوبات الأمريكية على رجال أعمال روس.

وكشفت وثيقة لمشروع القانون - اطلعت عليها وكالة "رويترز"، اليوم - أن مجلس النواب الروسي أعد قائمة تتضمن الواردات من الطعام والكحوليات والأدوية، للرد على القرار الأمريكي في الأسبوع الماضي.

وكانت الولايات المتحدة، قررت في الأسبوع الماضي، تطبيق عقوبات على رجال أعمال وأثرياء روس، بتهمة التدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية خلال 2016.

وتابعت الوثيقة أن مشروع القانون يهدف لحماية الحقوق والأمن الروسي ضد "الممارسات غير الودية أو القانونية بواسطة الولايات المتحدة ودول أجنبية أخرى".

كما يمنح القانون السلطات الروسية، الحق في حظر أو تقييد مجالات تجارية متعددة مع الولايات المتحدة، في حالة أن أرادات واشنطن تهديد مصالح روسيا.

وكانت روسيا، استوردت منتجات بقيمة 12.5 مليار دولار من الولايات المتحدة، في العام الماضي، وتضمنت آلات ومنتجات كميائية ودوائية.

وبموجب القانون ستتلقى الحكومة الحق في حظر التعاون مع الولايات المتحدة، فيما يتعلق بالطاقة الذرية ومحركات الصواريخ وصناعة الطائرات، فصلًا عن منع الشركات الأمريكية، من المشاركة في صفقات الخصخصة الروسية.

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