العراق يدعو إلى إعادة سوريا للجامعة العربية

دعا إبراهيم الجعفري، وزير الخارجية العراقى، إلى إعادة سوريا للجامعة العربية، مشيرًا إلى أن التهديدات الغربية بضرب سوريا حماقة فجيعة، وخسارة خطيرة لكل العرب.



وأشار الجعفري، على هامش الدورة الـ29 لمجلس جامعة الدول العربية، إلى الأوضاع المتأزمة في سوريا، موضحًا أن الشعب السوري بأكمله أصبح مذعورًا.. وفقًا لصحيفة «إيلاف» السعودية.



وحذر الجعفري من تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بضرب سوريا بصواريخ ذكية، قائلًا: «إن هذا النوع من الأسلحة، وهذا النوع من السياسات الخرقاء، لا يمكن منع تداعياتها وتأثيرها، ويجب ألا نسمح بتكرار هذه الحماقات».





