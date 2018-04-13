البورصة: 7.4 مليار جنيه إجمالى تداولات السوق فى 3 أيام

كشف أحدث تقارير التداول بالبورصة المصرية عن وصول إجمالى قيمة التعاملات إلى 7.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنقضى، مقابل 11.7 مليار فى الأسبوع الماضى.



وذلك بكمية تداول 1.157 مليون ورقة مالية، مقارنة بـ3.2 مليون ورقة مالية الأسبوع الماضى، والتى تمت من خلال تنفيذ 113 ألف عملية بيع وشراء مقابل 220 ألف صفقة بيع وشراء الأسبوع الماضي.



وفيما يتعلق ببورصة النيل، أكدت التقارير أنها سجلت إجمالى قيمة تداول بنحو 2.7 مليون جنيه بعد التعامل على 3.2 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 530 عملية بيع وشراء، مشددة على استحواذ الأسهم على 92.77% من إجمالى التداولات بالسوق الرئيسى "داخل المقصورة" فى حين مثلت السندات نحو 7.23%.