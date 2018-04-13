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الجمعة 13/أبريل/2018 - 02:08 م

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى خطف الحقائب بالغربية

طارق حسونه
طارق حسونه
عمرو المزيدي
dostor.org/2127175

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أمن الغربية من ضبط شخصين كونا تشكيلًا عصابيًا، تخصص نشاطه فى ارتكاب وقائع خطف الحقائب عن طريق المغافلة.

تلقى قسم شرطة ثان طنطا بالغربية، بلاغًا من إسلام ا. ز 20 سنة، مقيم بدائرة القسم، بأنه حال سيره بشارع الجلاء، فوجئ بقيام شخصين أحدهما يستقل دراجة نارية، والآخر يستقل مركبة "توك توك" بخطف هاتفه المحمول.

وبناء على توجيهات اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، ومن خلال تكثيف الجهود بالاشتراك مع أمن الغربية لسرعة ضبط مرتكبى الواقعة، تبين أن وراء إرتكابها كلًا من: صلاح ك. إ 37 سنه، سبق اتهامه فى 32 قضية "سرقة بالإكراه، مخدرات، شروع فى سرق، خطف شنط، وحمادة ا. م 31 سنه، سبق إتهامه فى 22 قضية "سرقة، سلاح أبيض، مخدرات، خطف شنط يقيمان بدائرة قسم ثان طنطا.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما، 28 قطعة لمخدر الحشيش وزنت 170 جرامًا، سلاح أبيض، مبلغ مالى، 4 هواتف محمولة، لاب توب، الدراجة النارية ومركبة التوك توك).

بمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص فى ارتكاب وقائع خطف الحقائب عن طريق المغافلة، وأضافا بارتكابهما 20 واقعة سرقة حقائب، وهواتف وبإرشادهما تم ضبط المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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