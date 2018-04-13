«شوبراد»: الضربة الفرنسية ضد سوريا منافية للقانون الدولي

اعتبر آيميريك شوبراد، النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي عن حزب "الجبهة الوطنية"، أن توجيه ضربة عسكرية ضد سوريا سيكون أمرًا منافيًا للقانون الدولي ولمصالح فرنسا، مشيرًا إلى أن استخدام الجيش السوري للكيميائي غير منطقي في ظل إعادة سيطرته على الأراضي السورية.



وقال شوبراد، في تصريحاته لوكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الجمعة: "في حال شنت فرنسا ضربة عسكرية على سوريا، سيكون ذلك بنظري منافيًا للقانون الدولي وللمصالح الفرنسية في الوقت ذاته".



وأضاف شوبراد: أن "توجيه ضربة لسوريا سيعد أمرًا غير شرعي وغير قانوني من وجهة نظر القانون الدولي لأن الأمم المتحدة لم تعط تفويضًا لأحد".



واعتبر استعادة الحكومة السورية سيطرتها بعد حرب فظيعة دامت سنوات على أراضيها، يعد انتصارًا وليس من مصلحتها استخدام السلاح الكيميائي ضد شعبها.