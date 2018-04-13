«الأمن العام» يضبط 71 سلاحًا ناريًا بينها 21 بندقية بالمحافظات

شنت وزارة الداخلية حملات مكبرة لمكافحة جرائم، تهريب، تصنيع، اتجار، إحراز، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.



أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن، على مستوى الجمهورية، وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عن ضبط 71 قطعة سلاح ناري بحوزة 67 متهما، بينها 21 بندقية، و533 طلقة نارية، و5 خزن.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجارٍ استمرار الحملات.

