قصور الثقافة تواصل الاحتفال بالربيع خلال أبريل

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، فعالياتها بالمحافظات، للاحتفال بأعياد الربيع، ويوم اليتيم، على مدار شهر أبريل الجاري، من خلال تقديمها العروض الفنية، والورش بالمواقع الثقافية التابعة لها.



وتقدم الهيئة الهدايا للأطفال الأيتام، وتمنحهم التكريمات، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ومديرياتها في أقاليم مصر.



وتسعى الهيئة من خلال أنشطتها التي تقدمها في المناسبات المختلفة، إلى رفع الوعي وبث روح المواطنة والانتماء وحب الوطن لدى الأطفال منذ الصغر، تجنبًا لبث أي أفكار خبيثة من قبل بعض المتطرفين.



وتعرض الهيئة على مسارحها العديد من الأعمال المسرحية، التي تقدمها للجمهور دون أي مقابل مادي.