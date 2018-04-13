100 فرصة عمل جديدة.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر نحو 100 فرصة عمل بإحدى شركات الأمن والحراسة، وذلك برواتب تصل لـ2000 جنيه، بالإضافة لـ100 جنيه بدل مواصلات.



وتتضمن الوظائف 100 مراقب أمن إداري، للعمل بمقر إداري بالتجمع، بأحد البنوك بشارع التسعين، على أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال أو متوسط، وأن يتراوح عمره بين 21 و45 سنة، ولا يشترط الخبرة.



وعلى من يرغب في الحصول على الوظيفة، الذهاب لمقر الشركة بالمقطم، "شارع 9، عمارة الياسمين، الدور الثالث"، أو الاتصال على 01025920603 أو 01018696977.



وتتضمن الأوراق المطلوبة للتقديم: صورة المؤهل، شهادة الميلاد، أصل الخدمة العسكرية، فيش جنائي.