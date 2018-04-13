القاهرة : الجمعة 13 أبريل 2018
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سياسي
الجمعة 13/أبريل/2018 - 02:03 م

برلماني: عودة السياحة لها أهمية كبيرة فى توفير العملة الصعبة

حسين أبو جاد
حسين أبو جاد
محمد جعفر
dostor.org/2127170

أشاد النائب حسين أبوجاد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بعودة السياحة الروسية مرة أخرى إلى مصر، مؤكدًا متانة العلاقات الثنائية بين القاهرة وموسكو.
وقال فى بيان له إن العلاقة بين مصر وروسيا وطيدة وقائمة على التعاون المشترك، خاصة بعد نجاح الرئيس عبدالفتاح السيسى في عودة مصر مرة إخرى إلى سيادتها ومكانتها الريادية بين دول العالم، مضيفًا أن عودة السياحة الروسية مؤشر جيد لعودة السياحة بشكل عام وانتعاش هذا القطاع القومي.
وأوضح النائب البرلماني أن مصر تعمل على تطوير وتعزيز البنية الأساسية السياحية فى كافة مجالاتها، وتطبيق معايير الجودة العالمية لتى يتم تطبيقها فى الفنادق والمنتجعات السياحية، لافتًا إلى أن عودة السياحة لها أهمية كبيرة فى توفير العملة الصعبة، مما يعزز قيمة وقوة الجنيه المصري مرة أخرى.

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