«الأمن» يضبط المتهمين بالتعدى على مفتشى المحاجر فى الإسماعيلية

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية، من تحديد وضبط مرتكبى واقعة تعدى صاحب محجر، وآخرين، على مفتش وسائق وعاملين، بمشروع استغلال المحاجر بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وسرقة مبالغ مالية منهم.



كان اللواء جمال عبدالبارى، مساعد أول وزير الداخلية مدير قطاع مصلحة الأمن العام، قد وجه بضبط مرتكبى واقعة بلاغ تعدى صاحب محجر، وآخرين، على مفتش وسائق وعاملين بمشروع استغلال المحاجر بدائرة مركز شرطة أبوصوير، أثناء مرورهم على المحاجر ومنعهم من تحصيل الرسوم وتفتيش المحجر الذى يديره من بدون ترخيص بدائرة المركز وإحداثهم تلفيات بإطار سيارة محافظة، وعقب هروبهم اكتشفوا سرقة (10 آلاف و467 جنيهًا"، قيمة الرسوم المحصلة" ودفترين خاصين بتحصيل الرسوم، وضبط صاحب المحجر.



أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية، عن ضبط الهاربين، عاطلان، ومقيمان فى دائرة المركز القصاصين، وبحوزتهما 3030 جنيهًا، 2 سلاح أبيض "سنجة"، دراجة نارية من دون لوحات، واعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع صاحب المحجر، وأن المبلغ المضبوط من حصيلة المسروقات.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





