القاهرة : الجمعة 13 أبريل 2018
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الجمعة 13/أبريل/2018 - 01:58 م

أساقفة الكنيسة يرافقون البابا تواضروس فى لقاء رئيس البرتغال

البابا تواضروس الثانى،
البابا تواضروس الثانى،
ماريان رسمي_تريزة شنودة_مونيكا جرجس
dostor.org/2127162

استقبل البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، منذ قليل، الرئيس البرتغالي مارشيلو دى سوزا، فى مقر الكاتدرائية بالعباسية، يأتي ذلك ضمن الزيارة التي بدأها بلقاء رئيس الجمهورية ثم شيخ الأزهر.

وشارك في استقباله الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس، شبرا الجنوبية، والأنبا يوليوس، الأسقف العام لكنائس مصر القديمة، وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، والأنبا أكليمندس، الأسقف العام لكنائس ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر، والقمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية بالقاهرة، والقس أنجيلوس إسحق والقس أمونيوس عادل من سكرتارية البابا، والدكتور هاني كميل مدير الديوان البابوي، والسيدة بربارة سليمان، مدير المكتب البابوي للمشروعات.

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