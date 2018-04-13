القاهرة : الجمعة 13 أبريل 2018
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الجمعة 13/أبريل/2018 - 12:33 م

هندوراس تقر نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس

القدس - أرشيفية
القدس - أرشيفية
dostor.org/2127049

وافق المؤتمر الوطني لهندوراس على مشروع نقل سفارة البلاد لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، كما أحيل المشروع إلى السلطة التنفيذية.

ووفقا لما ورد في بيان المؤتمر، فقد وافق على نقل السفارة إلى القدس 59 نائبا، مقابل 33 صوتوا ضد القرار، لتصبح هندوراس بذلك الدولة الثالثة التي تتخذ هذا القرار بعد الولايات المتحدة وجواتيمالا.

وأعلنت إسرائيل أنها تبذل الجهود مع العديد من الدول لنقل سفاراتها إلى القدس، وبين هذه الدول باراجواي وهندوراس اللتان من المرجح أن يتم الإعلان عن موافقتهما على نقل سفارتيهما إلى القدس قريبا، حسب مصادر إسرائيلية.

وأدان الفلسطينيون قرارات بعض الدول نقل سفاراتها إلى القدس، معتبرين أنها خرق للقانون الدولي الذي يؤكد أن القدس الشرقية مدينة محتلة.

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