القاهرة : الجمعة 13 أبريل 2018
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الجمعة 13/أبريل/2018 - 12:24 م

مع زيارة رئيسها للقاهرة.. تعرف على أكبر طائفة قبطية فى البرتغال

الرئيس البرتغالي
الرئيس البرتغالي
ماريان رسمي - مونيكا جرجس
dostor.org/2127039

فى إطار زيارة الرئيس البرتغالى، «مارسيلو دي سوزا» رئيس جمهورية البرتغال، الذى وصل مطار القاهرة الدولى مساء الأربعاء 11 أبريل، على رأس وفد كبير في زيارة لمصر تستغرق ثلاثة أيام، ترصد «الدستور» فى سطور، بعض المعلومات عن الطائفة القبطية الأكبر نسبة فى البرتغال:

الكاثوليكية البرتغالية
جزء من الكنيسة الكاثوليكية العالمية، فى ظل القيادة الروحية للبابا في روما والمؤتمر الأسقفى البرتغالي، يعتنق أغلب البرتغاليين المسيحية دينًا على المذهب الرومانى الكاثوليكى، الذي يعد أكبر مذهب في البلاد، وفقًا للتعداد السكاني عام 2011 يعتبر نحو 81.0% من البرتغاليين أنفسهم كاثوليكًا، منهم فقط 19% قالوا إنهم ترددوا على الكنيسة كل يوم أحد بانتظام، فى حين أن الغالبية العظمى من الشعب البرتغالى يتلقون الأسرار السبعة المقدسة مثل العماد والزواج.

تمتلك البرتغال ثقافة كاثوليكية غنية بوجود العديد من القديسين والشهداء البرتغاليين، حيث ازدهر الفن الرومانى الكاثوليكى في البرتغال في العصور الوسطى وعصر النهضة والباروك، تعتبر الهندسة المعمارية الكاثوليكية فى البرتغال غنية أيضًا ومثيرة للإعجاب، فهناك كنائس وكاتدرائيات مثل بازيليكا بوم خيسوس، ودير جيرونيموس، ودير باتالها، وكاتدائية براغا، وفقًا للتقاليد المسيحية يعتبر أنطونيو من لشبونة راعى البرتغال.

يعد البابا يوحنا الحادى والعشرون البابا البرتغالى الوحيد في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية، إذا استثنينا داماسوس الأول، الذي ولد في منطقة من الإمبراطورية الرومانية الغربية تقع فما يعرف الآن بالبرتغال، وبالتالى يمكن أن نعتبره هو الآخر برتغاليًا.

الكنيسة الرومانية الكاثوليكية أكبر طائفة مسيحية في البرتغال
الكنيسة الرومانية الكاثوليكية، هي أكبر طائفة مسيحية في البرتغال، وفقًا لتعداد السكان عام 2011، قال إن 81.0% من السكان كاثوليك، توجد في البلاد أيضًا أقليات مسيحية أخرى تصل نسبتها إلى حوالى 3.3%، ويتوزعون بين الكنائس البروتستانتية والمورمونية والأرثوذكسية وشهود يهوه.

كانت الكاثوليكية ولأمد طويل الدين الرئيسى في البرتغال، وتُعرف البرتغال بتراثها الكاثوليكي الثقافي والغني، حيث تمتلك البرتغال ثقافة كاثوليكية غنيَّة، فهى مثل نظيراتها من الكنائس الأوروبية تملك مجموعة واسعة من الفنون والموسيقى المسيحية، وتشرف الكنيسة البرتغالية على واحد من أكبر مستودعات للعمارة الدينية والفنية في العالم.

كما تربع على الكرسى الرسولى بابوين برتغاليين وهم داماسوس الأول ويوحنا الحادى والعشرون، أنجبت البرتغال العديد من القديسين الكاثوليك، ومن بين الأكثر شهرة فى العالم المسيحى أنطونيو من لشبونة ونونو ألفاريز بيريرا.

يُعد القديس أنطونيو من لشبونة هو القديس شفيع البرتغال، تعود أغلب العطل والمهرجانات والتقاليد البرتغالية إلى أصل أو دلالة مسيحية، على الرغم من أن العلاقات بين الدولة البرتغالية والكنيسة الرومانية الكاثوليكية ودية ومستقرة عمومًا منذ السنوات الأولى للأمة البرتغالية، إلا أن قوة هذه العلاقات شهدت تقلبات عبر التاريخ.

فى القرنين الثالث عشر والرابع عشر، تمتعت الكنيسة بكل من الغنى والقوة النابعين من دورها فى استعادة الهوية القومية البرتغالية وارتباطها الوثيق بنظام التعليم فى البرتغال، بما في ذلك أولى الجامعات، أدى نمو الإمبراطورية البرتغالية وراء البحار إلى جعل المبشرين وكلاء هامين فى استعمار البلاد الجديدة من خلال التبشير والتعليم في جميع القارات المأهولة.

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