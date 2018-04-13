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الجمعة 13/أبريل/2018 - 12:05 م

تضارب الأنباء حول صحة المشير حفتر

المشير حفتر - أرشيفية
المشير حفتر - أرشيفية
عبير سليم
dostor.org/2127019

أعلنت القيادة العامة للجيش الليبى عن وصول المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، إلى مقر القيادة العامة للجيش، بمنطقة الرجمة فى بنغازى، وسط تضارب الأنباء حول حقيقة الوضع الصحى لـ"حفتر" فى تقارير غربية وعربية وليبية على مدار الـ 48 ساعة الماضية.

يأتى هذا فيما يؤكد رئيس البرلمان الليبي ونواب المجلس أن المشير "حفتر" يتمتع بصحة جيدة، وأنهم تواصلوا معه شخصيًا.

وقالت شعبة الإعلام الإلكترونى للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، فجر اليوم الجمعة، في نبأ مقتضب: "الآن وصول القائد العام مدينة بنغازى متجهًا إلى مقر القيادة"، حسب صحيفة «المتوسط» الليبية.

وفي هذه الأثناء، أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، بأن القائد الأعلى للقوات المسلحة المستشار عقيلة صالح، تواصل مع المشير "حفتر"، وتابع معه آخر المستجدات.

ووفقا لبيان أرسلت لـ"الدستور" نسخة منه، صادر عن المكتب الإعلامى للمتحدث الرسمي للجيش الوطنى، حذر المستشار عقيلة صالح من الشائعات والفتن التي يحاول البعض إشاعتها.

وأكد أن العمل يسير على أفضل ما يرام في كل وحدات القوات المسلحة، وكل غرف العمليات، وبأنه والقائد العام يتابعان مع رؤساء الأركان وأمراء غرف العمليات، بشكل متواصل، سير العمل بها، مضيفًا "نطمئن كافة أبناء الشعب الليبي فستظل وستبقى المؤسسة العسكرية هى صمام الأمان للوطن".

من جهته، قال عضو مجلس النواب، الصالحين عبدالنبى إنه، وبرفقة زميله، النائب طلال الميهوب، قد أجريا اتصالا هاتفيًا، مساء الخميس، بالمشير حفتر.

وأوضح في تصريحات تليفزيونية أن المشير "حفتر" يتمتع بصحة جيدة، ولم يتعرض لأزمة صحية من الأساس، وأنه سوف يتواجد بمقر عمله بمكتبه بالقيادة العامة للجيش، بمنطقة الرجمة فى بنغازي، خلال أيام، لكنه تحفظ على ذكر مكان تواجد المشير.

وذكر عضو مجلس النواب أنه طرح على المشير "حفتر" فكرة تنظيم مؤتمر صحفى لنفي ما يتردد من أخبار حول حالته الصحية، وأن "حفتر" رد عليه بالقول "خلي اللى يحكى يحكى"، مؤكدًا أن لهذا الأمر حسابات خاصة لدى المشير.

وكانت تقارير مختلفة لوسائل إعلام فرنسية مثل صحف "لوموند" و"إكسبرس" وقنوات إخوانية قد تحدثت منذ يومين، وما زالت تتحدث، عن أن المشير حفتر تعرض لـ"سكتة دماغية مفاجئة"، استوجبت نقله خارج البلاد، مؤكدة أنه يرقد حاليًا في مستشفى بباريس.

وخلال تلك التقارير نفت السلطات فى شرق ليبيا كل هذه الأخبار المتداولة التى تتحدث عن خطورة وضع قائد الجيش الوطني ومكافحة الإرهاب في ليبيا.

وفى سياق متصل، نقلت "العربية نت" اليوم الجمعة، عن دبلوماسى فى القنصلية الليبية بفرنسا، شدد على عدم نشر اسمه، أن حالة قائد الجيش الليبي الذي يرقد في أحد مستشفيات باريس، ويبلغ من العمر (74) عامًا، "شهدت تحسنا طفيفا اليوم لكنها لا تزال حرجة جدا".

وأضاف الدبلوماسى أن قائد الجيش "لم يبتعد بعد عن دائرة الخطر، وذلك بعد تعرّضه إلى جلطة دماغية مفاجئة أفقدته وعيه"، دون أن يقدّم مزيدا من التفاصيل.

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