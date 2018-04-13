جمعة «حرق العلم الإسرائيلي» تبدأ بإصابة 3 فلسطينيين

أصيب ثلاثة شبان فلسطينيين بالرصاص الحي الإسرائيلي، اليوم الجمعة، شرق مدينة غزة مع بدء التظاهرات الاحتجاجية في الجمعة الثالثة لمسيرة "العودة الكبرى" التي أعلنتها الهيئة الوطنية العليا التي تضم جميع الفصائل الوطنية والإسلامية.



وقالت وزارة الصحة إن سيارات الإسعاف نقلت ثلاثة مصابين بالرصاص الإسرائيلي شرق مدينة غزة، ومع بدء توافد آلاف الفلسطينيين للمخيمات الخمسة الواقعة على بُعد مئات الأمتار قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة مع إسرائيل، تجمع مئات المتظاهرين وأشعلوا إطارات السيارات.



وجهز الفلسطينيون ساريات بارتفاع 20 إلى 30 مترًا لرفع أعلام فلسطينية ضخمة عليها في المخيمات الخمسة، وقال خالد البطش، رئيس الهيئة الوطنية العليا،: "هذه الجمعة الثالثة أطلقنا عليها جمعة رفع العلم الفلسطيني، نتوقع مشاركة أوسع من الجمعتين الماضيتين لنوجه رسالة للعالم أننا شعب يريد العودة الى بلداته وأرضه التي هُجِّر منها ولا بد أن ينتهي الاحتلال"، مؤكدًا أن "كل الفعاليات سلمية".



بينما أعلنت فعاليات شبابية تشارك في التظاهرات عن "جمعة حرق العلم الإسرائيلي"، وفرشت عدة أعلام إسرائيلية كبيرة عند مداخل المخيمات الخمسة يدوس عليها المشاركون.



وبدأت هذه الموجة من الاحتجاجات الفلسطينية، في 30 مارس الماضي، ومنذ ذلك التاريخ قتل 33 فلسطينيًا وأصيب نحو 2800 آخرين بالرصاص الإسرائيلي والغاز المسيل للدموع، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

