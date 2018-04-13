تركيا تعتقل 70 ضابطًا بالجيش لصلتهم بـ«جولن»

أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الجمعة، بأن المدعين العامين في مدينة قونية بوسط تركيا، أمروا باعتقال 70 ضابطًا بالجيش؛على خلفية صلتهم المزعومة برجل الدين المعارض فتح الله جولن، المقيم في الولايات المتحدة، والذي تتهمه أنقرة بتدبير العملية العسكرية ضد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان عام 2016.



وذكرت قناة «يورونيوز» الأوروبية، نقلًا عن تلك الوسائل، قولها إن الشرطة نفذت عمليات في 34 محافظة في أنحاء تركيا بشكل متزامن، في إطار تحقيق يقوده مدعون عامون في ولاية «قونية» بوسط البلاد.



ويقال إنه تم استهداف المشتبه بهم بناء على إفادات جنود اعتقلوا، في وقت سابق، بسبب صلتهم بجولن.



وأعلن مكتب حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، الشهر الماضي، أن السلطات التركية اعتقلت 160 ألف شخص وأقالت عددًا مماثلًا تقريبًا من موظفي الدولة، منذ العملية العسكرية المشار إليها.



