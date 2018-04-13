قطاع الفنون التشكيلية يحتفل بيوم التراث العالمى فى الهواء الطلق

يستعد قطاع الفنون التشكيلية للاحتفال بيوم التراث العالمى الموافق 18 أبريل من كل عام، بمجموعة من الفعاليات الفنية والثقافية، بمتاحف القطاع من أبنود إلى الإسكندرية.



وقال الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، فى تصريحاته لـ«الدستور»، إن القطاع يحتفل بذلك اليوم من خلال تنظيم يوم لـ25 فنانًا ما بين مصورين ونحاتين، يرسمون فى الهواء الطلق في شارع الشريفين على إستندات.



وأضاف سرور أنه في الوقت ذاته، تفتح متاحف القطاع أبوابها للجمهور مجانًا، فضلًا عن وضع القطاع لبرنامج على مدار أسبوع للاحتفال بيوم التراث العالمى فى كل متاحف القطاع من أبنود إلى إسكندرية، من خلال تنظيم ورش وفعاليات للجمهور.



يوم التراث العالمي يصادف يوم 18 أبريل من كل عام، وتم تحديده لحماية التراث الإنسانى، حسب اتفاقية أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة فى باريس فى عام 1972.



وتصنف هذه الاتفاقية التراث البشرى إلى نوعين، الأول ثقافي يشمل الآثار والأعمال المعمارية والمجمعات العمرانية والمواقع الحضرية ذات القيمة الاستثنائية، والثانى طبيعى ويشمل المواقع الطبيعية ذات القيمة العالمية.



وجاء توقيع هذه الاتفاقية؛ بسبب العبث بالمواقع الأثرية وتدميرها، وغياب التشريعات والأنظمة والسياسات العامة التي تلزم المؤسسات والأفراد بالحفاظ على المواقع التراثية والأثرية، وتبين كيفية التعامل معها على كل المستويات، وقصور سياسات وأساليب التخطيط العمرانى، وأنظمة البناء والهدم والإزالة التي تتجاهل التراث العمرانى، بل إن البعض منها يشكل مصدر تهديد لهذا التراث، ونقص المعلومات الخاصة بمواقع وأبعاد وتفاصيل المناطق والمبانى التراثية والأثرية، فضلًا عن نقص المعلومات التاريخية عن هذه المناطق، وغياب الخطط والآليات وبرامج التنفيذ الخاصة بإعادة إحياء التراث العمراني لدى الجهات المعنية التي ينتظر منها الحفاظ على هذا التراث.