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الجمعة 13/أبريل/2018 - 11:39 ص

«نسر الصعيد» يشترى منزلًا بـ160 ألف جنيه لتفجيره

نسر الصعيد
نسر الصعيد
محمد قدري
dostor.org/2126983

يواصل الفنان محمد رمضان، تصوير مسلسله الجديد "نسر الصعيد" بمحافظة قنا، ومن المقرر أن يصور مشهدًا لتفجير أحد المنازل بنجع عابد، التابع لقرية الحميدات بقنا.

وعلمت «الدستور» من مصادر مقربة من شركة الإنتاج، أن الشركة اشترت المنزل على ضفاف نهر النيل بمبلغ 160 ألف من ملاكه لتفجيره، مع التنازل عن أرضه عقب انتهاء التصوير، ومن المقرر أن تتواجد قوات من الحماية المدنية لمتابعة التصوير.

وكان رمضان قد انتهى، أمس الخميس، من تصوير أحد المشاهد بمنطقة حوض 10 في قنا وتجمع عشرات الأهالي فى شرفات المنازل لمشاهدة بطل العمل أثناء تصوير المشهد.

ويشارك فى "نسر الصعيد" الفنانة وفاء عامر، ودرة، وسيد رجب، وعائشة بن أحمد، وتأليف محمد عبدالمعطى، وإخراج ياسر سامي.

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