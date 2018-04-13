إحباط بيع 5 أطنان عسل أسود فاسد فى أسواق الفيوم

ضبط العقيد محمد إلهامي أبوالقاسم، رئيس مباحث التموين بالفيوم، سيارة نقل محملة بكميات كبيرة من العسل الأسود الفاسد، كانت قادمة من المنيا في طريقها للبيع بأسواق الفيوم.



كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من اللواء حسام فوزي، مدير المباحث، بورود معلومات لمباحث التموين عن إحضار بعض الأشخاص من محافظة المنيا كميات كبيرة من العسل الأسود الفاسد، وغير الصالح للاستهلاك الآدمي، وبيعها بأسواق الفيوم.



أصدر مدير الأمن توجيهاته باتخاذ ما يلزم من إجراءات، وضبط كميات العسل والقائمين على الاتجار فيه، فتم إعداد كمين بقرية اللاهون، أسفر عن ضبط السيارة رقم «1957 ي د ج نقل المنيا»، قيادة «أمين.س» 28 سنة سائق، ومقيم بمحافظة المنيا، محملة بكميات كبيرة من براميل العسل الأسود، التي تبين أنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، بإجمالي 5 أطنان.



تم التحفظ على السيارة والمضبوطات، وإلقاء القبض على السائق، وحُرر عن الواقعة المحضر رقم 8246 لسنة 2018، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.