ارتفاع فائض الميزان التجارى بمنطقة اليورو فى فبراير

ارتفع فائض الميزان التجاري في منطقة اليورو خلال شهر فبراير الماضي بعكس توقعات استقراره، وسط تراجع الواردات.



وكشفت بيانات صادرة عن "يوروستيت"، اليوم، أن الميزان التجارى فى منطقة اليورو سجل فائضًا بقيمة 21 مليار يورو في فبراير، مقابل 20.2 مليار يورو فى يناير السابق له.



وأوضحت البيانات أن صادرات منطقة اليورو تراجعت عند 186.1 مليار يورو فى شهر فبراير، مقابل 190.5 مليار يورو في يناير.



أما على مستوى الواردات فانخفضت إلى 165.1 مليار يورو خلال فبراير مقابل 170.3 مليار يورو فى الشهر السابق.