القاهرة : الجمعة 13 أبريل 2018
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الجمعة 13/أبريل/2018 - 11:28 ص

تأخر إقلاع 5 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب «الأعطال الفنية»

مطار القاهرة
مطار القاهرة
محمود السعدى
dostor.org/2126977

تسببت ظروف التشغيل والصيانة والأعطال الفنية فى تأخر إقلاع 5 رحلات، أكثر من ساعة بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الجمعة.

وكان برج المراقبة الجوية بالمطار، قد تلقى إخطارًا من شركة مصر للطيران، يفيد بتأخر رحلتها رقم 301 المتجهة إلى شرم الشيخ، أكثر من ساعة، بسبب ظروف تشغيل الرحلة.

كما تلقى إخطارين من شركة الخطوط التركية بتأخر رحلتيها رقم 691 و693 المتجهتين إلى إسطنبول، وتأخر رحلة طيران الاتحاد رقم 650 المتجهة إلى أبوظبى، وتأخرت رحلة طيران نسما رقم 120 المتجهة إلى مدينة تبوك السعودية، بسبب ظروف التشغيل.

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