القاهرة : الجمعة 13 أبريل 2018
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الجمعة 13/أبريل/2018 - 11:28 ص

محكمة روسية تقضى بحجب تطبيق «تليجرام»

تطبيق «تليجرام
تطبيق «تليجرام
أ ش أ
dostor.org/2126975

قضت محكمة "تاجانسك" بالعاصمة الروسية "موسكو"، اليوم الجمعة، بالسماح لهيئة الرقابة الروسية على الاتصالات بحجب تطبيق التواصل «تليجرام» فى روسيا دون انتظار القرار فى الاستئناف.

واستغرقت جلسة المحكمة، التى لم يحضرها محامو التطبيق، أقل من نصف الساعة فقط، إذ قررت المحكمة حجب التطبيق إلى حين تقديم «مفاتيح التشفير» إلى السلطات الأمنية الروسية.

وكانت هيئة الرقابة على الاتصالات فى روسيا، قد رفعت دعوى قضائية لتقييد استخدام تطبيق "تليجرام" للرسائل بعد رفض الشركة، تمكين أجهزة الأمن من الوصول للرسائل المشفرة للمستخدمين.

ويصنف "تليجرام" في المركز التاسع بين أكثر تطبيقات الرسائل شعبية، ومن ضمن الخدمات المتاحة على التطبيق أنه يمكّن المستخدمين من التواصل برسائل مشفرة لا يمكن لطرف ثالث، حتى الحكومات، قراءتها.

لكن جهاز الأمن الاتحادي الروسي أكد أنه بحاجة للإطلاع على بعض الرسائل في إطار مهامه بما في ذلك الحماية من الهجمات الإرهابية، إلا أن الشركة رفضت الامتثال لطلبه، احترامًا لخصوصية المستخدمين.

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