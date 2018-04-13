ننفرد بكشوف الفائزين فى مشروع الـ1.5 مليون فدان بالمنيا
تنفرد «الدستور» بأسماء الفائزين فى قرعة الطرح الثانى من مشروع المليون ونصف المليون فدان -منطقة غرب غرب المنيا، الذى أعلن نتائجها عاطر حنورة، رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري.
وإليكم الكشوف:
تنفرد «الدستور» بأسماء الفائزين فى قرعة الطرح الثانى من مشروع المليون ونصف المليون فدان -منطقة غرب غرب المنيا، الذى أعلن نتائجها عاطر حنورة، رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري.
وإليكم الكشوف:
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