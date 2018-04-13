مصدر أمنى: الميليشيا الإيرانية تخشى من سقوطها المفاجئ فى اليمن

كشف مصدر مطلع عن قلق ميليشيا الحوثى الإيرانية وإيران وحزب الله من السقوط المفاجئ خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن القيادات الحوثية والإيرانية وحزب الله يعقدون خلال هذه الفترة العديد من الاجتماعات المتكررة فى معقل الحوثيين فى صعدة باليمن، لطرح بدائل وحلول خشية السقوط، ولتدارك الوضع، والسعى إلى إقناع الموجودين في الجبهات بالصمود والبقاء.



وأشار المصدر، حسب صحيفة الخليج الإماراتية، إلى أن القيادات الحوثية تعيش حاليًا أسوأ مراحلها، خاصة بعد مقتل الرئيس السابق على صالح على يد الحوثيين، وانسحاب عدد كبير من المقاتلين من صفوف الحوثيين، خاصة أن أغلبية المقاتلين كانوا من أنصار صالح، وبعد موته تركوا موقعهم.



وأضاف المصدر: عقدت عدة اجتماعات وتحركات كبيرة لعدد من القيادات الحوثية لتعويض النقص فى صفوف المقاتلين، وزار طلال عبدالكريم عقلان عددًا من المشايخ في منازلهم، والشخصيات البارزة، لدعم الجبهات بالمقاتلين، ولكن دون جدوى.



وأشار المصدر إلى أنه بعد فشل الحوثيين فى إقناع الطلاب والشباب والعاطلين بالانضمام إلى صفوفهم، شرعوا فى وضع إغراءات التعليم والبعثات التعليمية والأوليات الطبية والصحية، ومنح مناصب عليا فى صفوف الانقلابيين، بالإضافة إلى منح أسرهم أولويات تشمل توزيع الغاز والمواد الإغاثية، ولكن كل تلك الإغراءات تساقطت أمام رغبة الجميع فى عدم القبول بالحوثيين.



وقال المصدر إن الصواريخ التي يطلقها الحوثيون على الأراضى السعودية، تأتى للإشعار بأنهم أقوياء، بينما الوضع الداخلى لهم منهار تمامًا، وبين المصدر أن هناك خططًا حوثية إيرانية للحفاظ على 3 مواقع رئيسية يسيطر عليها الحوثيون، هى: صنعاء، وصعدة، والحديدة، وهناك توجيهات بعدم تحريك أى قوة من محافظة إلى أخرى إلا لدواع حربية معينة، إذ إن لديهم قلقًا من عودة صنعاء للشرعية، وقال هناك قلق كبير لدى الحوثيين من سيطرة الشرعية على ميناء الحديدة، والذى يمثل لهم شريان الحياة، لتهريب أسلحة إلى الداخل اليمنى، خاصة أن لديهم خلال هذه الفترة نقصًا في مخزون الأسلحة والذخيرة، بعد توجيه ضربات التحالف العربى لناقلات وعربات محملة بالأسلحة والذخيرة.