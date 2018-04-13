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الجمعة 13/أبريل/2018 - 11:24 ص

باكستان: منع نواز شريف من الترشح للانتخابات مدى الحياة

نواز شريف
نواز شريف
أ ش أ
dostor.org/2126970

قضت المحكمة العليا فى باكستان، اليوم الجمعة، باستبعاد رئيس الوزراء السابق نواز شريف، من الترشح للانتخابات مدى الحياة، بموجب إحدى مواد الدستور، فى حكم تاريخى سيغير المسار السياسى فى البلاد.

وذكرت صحيفة "دون" الباكستانية أن الحكم صدر بإجماع هيئة المحكمة، المؤلفة من 5 قضاة.

وتنص إحدى مواد الدستور على الشروط المسبقة اللازم توافرها فى عضو البرلمان، وهى أن يتسم المسئول بصفتى الصدق والأمانة.

وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن هذه هى المادة التي قررت هيئة المحكمة العليا، برئاسة القاضى آصف سعيد خوسا، في 28 يوليو 2017، بموجبها عدم أهلية شريف للبقاء فى منصبه على خلفية ما كشفته وثائق بنما من فضائح فساد طالته هو وعائلته.

وقدم شريف استقالته بعد إقرار المحكمة العليا عدم أهليته، وذلك على خلفية قضايا فساد ضده، وأصدر شريف بيانًا عقب قرار المحكمة العليا الباكستانية، أوضح خلاله أنه على الرغم من تحفظه على قرار المحكمة، فإنه يتقدم باستقالته من منصبه.

يُذكر أن شريف، الذي شغل منصب رئيس الحكومة للمرة الثالثة منذ تسعينيات القرن الماضي، كان متهمًا في قضية فساد "وثائق بنما"، وهى وثيقة تم تسريبها من أرشيف مكتب المحاماة البنمى "موساك فونسيكا"، وسمحت بكشف أموال يخفيها مسئولون سياسيون ورياضيون وفنانون كبار، فى ملاذات ضريبية، وبين هذه الشخصيات ثلاثة من أبناء نواز شريف الأربعة.

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