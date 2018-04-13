خاص.. تعرّف على موعد عرض الحلقات المتبقية من «سلسال الدم»

علم «الدستور» من مصدر داخل قناة «إم بي سي مصر» أن إدارة القناة تنوى عرض الحلقات المتبقية من الجزء الرابع من مسلسل «سلسال الدم»، الذى حصل على أعلى نسبة مشاهدة في تاريخ الدراما، بعد السباق الرمضاني.



وكان من المقرر أن يتم عرض هذه الحلقات خلال الأشهر الماضية، ولكن تغير الخطة الدرامية للقناة، أدى إلى تغير موعد عرض هذه الحلقات.



شهد الجزء الرابع من «سلسال الدم» انضمام عدد من النجوم الجدد، بالإضافة لأبطال الأجزاء السابقة، ومنهم رانيا فريد شوقي، وأحمد بدير، أحمد سلامة، إلى جانب الفنانة القديرة عبلة كامل، رياض الخولي، علا غانم، أحمد سعيد عبدالغني، منة فضالي، كريم كوجاك، المسلسل من إخراج مصطفى الشال، وتأليف مجدي صابر.