تخصيص 1.5 مليار جنيه لتطوير مطار القاهرة

صرح مصدر مسئول بشركة ميناء القاهرة الجوى بأنه تم تخصيص مليار ونصف المليار جنيه كقيمة استثمارية لعام 2018 - 2019 لتطوير وصيانة جميع المبانى التابعة للميناء، خاصة عقب حصول الميناء على ثانى أفضل مطار بقارة إفريقيا من الناحية الركابية والمركز الأول فى الشحن الجوى.



وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه بناء على تعليمات وتوجيهات شريف فتحى وزير الطيران المدنى والمهندس محمد سعيد رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، تم تخصيص مبلغ مليار ونصف المليار جنيه كميزانية مالية استثمارية لتطوير مطار القاهرة الدولى باعتباره البوابة الرئيسية لدخول البلاد.



وأشار إلى أنه تم تحديد ذلك المبلغ منذ 4 شهور، وذلك لتطوير وصيانة مهابط المطار والأبنية الثلاثة التابعة له وقرية البضائع التابعة لشركة ميناء القاهرة الجوى وتطوير وتحديث المخازن والمعدات والأجهزة والسيارات وتطوير وصيانة شبكات الكهرباء والبنية التحتية وتطوير القطاعات الهندسية والإدارية والموارد البشرية بشركة الميناء.