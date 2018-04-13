الذهب يتعافى ويتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

ارتفعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم، حيث يتجه لتسجيل مكاسبه الأسبوعية الثانية على التوالي، بعد أن فقد 18 دولارًا على مدار 5 جلسات، وسط ترقب تطور التوترات الجيوسياسية.



وفي بداية الأسبوع، تلقى المعدن دعمًا من التوترات في الشرق الأوسط، سواء في سوريا؛ بسبب النزاع الأمريكي الروسي هناك، أو في السعودية بعد تعرضها لهجمات صاروخية من جانب الحوثيين.



ومع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدم تحديد موعد لتنفيذ الضربة ضد سوريا، فقد الذهب مكاسبه واتجه نحو التراجع.



وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو بنحو 0.2% إلى 1344 دولارا للأوقية.



كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر عند 1341.2 دولار للأوقية، بنسبة ارتفاع 0.5%.