القاهرة : الجمعة 13 أبريل 2018
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الجمعة 13/أبريل/2018 - 11:17 ص

«ناسا» تُحذر من خطورة 17 ألف كويكب حال اصطدامها بالأرض

ناسا
ناسا
وكالات
dostor.org/2126963

يعكف العلماء على دراسة الكويكبات وتحديد مسارها، لتقدير أخطارها فى حال اصدامها بالأرض.

ويعتقد خبراء "ناسا"، أن هناك ما لا يقل عن 17 ألف كويكب يمكن أن تصطدم بالأرض، وتم التوصل إلى هذا الاستنتاج بعد أن درس العلماء أكثر من 8 آلاف منها.

وقدر العلماء عرض الكويكبات الخطرة القريبة من الأرض بـ140 مترًا على الأقل، ويمكن أن يدمر كويكب بهذا الحجم أثناء تصادمه مع الأرض دولة بأكملها.

واستبعد الخبراء الكويكبات الـ8 آلاف التي تمت دراستها لأنها لا تشكل أى خطر على الأرض، لكن الخطورة باقية على سكان الأرض بسبب 17 ألف كويكب لم تدرس بعد.

وأدخل الفلكيون جميع هذه الكويكبات في فئة الأجسام القريبة من الأرض "Near Earth Objects"، وهذا يعني بأنها تقترب من المدار بأقل من 50 مليون كيلومتر.

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