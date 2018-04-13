فى ذكراه.. «زيان» سيد الكوميديا

دائمًا ما كان يتميز بخروجه عن النص ليضيف «إفيه» أو ضحكة تميز العمل المسرحى، أبدع فى تقديم العديد من الأدوار الكوميدية والاجتماعية، إنه سيد زيان الذى تحل اليوم ذكرى رحيله.



ولد سيد زيان 10 أبريل 1942، فى حى الزيتون بالقاهرة، نشأ فى أسرة بسيطة، والتحق بمعهد الطيران حيث تخصص في هندسة الطائرات، ثم عمل بالقوات الجوية.



كانت لديه موهبة فنية منذ صغره، يحرص على تقليد من حوله، إلى أن شارك في فرقة المسرح العسكرى، وقدم من خلالها العديد من الأعمال.



اكتشف موهبته في الكوميديا بعدما انضم إلى فرقة الهواة مع الفنان عبدالغنى ناصر، الذى أسند إليه أول دور فى مسرحية إعلان جواز.



عمل مع المخرج نور الدمرداش فى مسرحية «حركة واحدة أضيعك»، حتى جاءت انطلاقته الحقيقية بعدما رشحه الفنان فؤاد المهندس للمشاركة معه فى مسرحية سيدتى الجميلة.



من أبرز أعماله المسرحية: «بمبة كشر، وبرغوت في العش الذهبي، وزنقة الستات، وقصة الحي، الغربي، ومأساة جميلة، والمغفلين الثلاثة، وزقاق المدق، وسنة مع الشغل اللذيذ، وأولاد على بمبة، ويا حلوة ما تلعبيش بالكبريت، وزوبا المصرى، ولعبة زواج، والقشـاش، ومين مايحبش زوبة، وباي باي كمبورة، والعسكري الأخضـر، والفـهلـوى».



ومن أهم أعماله السينمائية: «الطماعين، وشبح الماضي، والعتبة جزاز، وأرملة ليلة الزفاف، ومدرسة المشاغبين، والعنيد، وشىء من الحب، واللعينة، وآنسات وسيدات، وبنـت اسـمها محمود، وأريـد حلًا، وبـدون زواج أفضل، ووكـالة البـلح، والمتسـول، وعفوًا أيها القانون، والبيـه البـواب، والمزيكاتي، والجراج».



