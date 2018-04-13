اليوم.. مصر للطيران تسير أولى رحلاتها إلى مطار أربيل

تسير شركة مصر للطيران، اليوم الجمعة، أولى رحلاتها الجوية من مطار القاهرة إلى مطار أربيل فى إقليم كردستان العراقى، بواقع 3 رحلات أسبوعية، الإثنين والثلاثاء والجمعة، عقب تعليق استغرق فترة زمنية طويلة نظرًا للأحداث التى كانت تمر بها مدينة أربيل.



ومن جانبها، قالت مصادر بالشركة، إنه من المقرر أن تسيّر الشركة 3 رحلات أسبوعية إلى مطار أربيل، عاصمة كردستان العراق، على أن تزيد رحلة رابعة فى النصف الثانى من سبتمبر المقبل.



وكانت مصر للطيران علقت رحلاتها إلى أربيل فى سبتمبر الماضى، التزامًا بقرار الحكومة العراقية بتعليق كل الرحلات الجوية الدولية من وإلى كردستان، عقب استفتاء الإقليم على الانفصال عن العراق، قبل أن ترفع الحكومة العراقية الحظر مؤخرًا عقب تراجع الإقليم عن نتائج الاستفتاء.