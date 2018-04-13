القاهرة : الجمعة 13 أبريل 2018
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الجمعة 13/أبريل/2018 - 11:14 ص

«الشباب المصرى» يطلق مبادرة «عشان منبقاش كيب تاون» للحفاظ على المياه

محمد ممدوح
محمد ممدوح
محمد الشريف
dostor.org/2126960

أعلن محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصرى، عن عقد مجلس الشباب عددًا من اللقاءات فى محافظات الجمهورية ضمن مبادرة «عشان منبقاش كيب تاون للحفاظ على المياه».

وأضاف «ممدوح» أن هناك 10 عواصم عالمية مهددة بأزمة مياه وعلى رأسها القاهرة، وبالتالى تم إطلاق المبادرة، بهدف توعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه ومخاطر الاستهلاك.

وأشار ممدوح، فى تصريح لـ« الدستور»، إلى تدشين المبادرة خلال الفترة الماضية وتوقفها نظرًا للأحداث التي شهدتها البلاد، ومتابعة مجلس الشباب الانتخابات الرئاسية فى محافظات الجمهورية، موضحًا أن «كيب تاون» هى من أكبر العواصم في جنوب إفريقيا، وتشهد حاليًا أزمة شديدة فى المياه لتكون أول مدينة تنفد منها المياه بشكل نهائى خلال الأعوام القادمة.

وأضاف «ممدوح»: «تم تجهيز عدد من الملفات الدعائية لنشرها في المحافظات ووسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة، والعمل على زيادة التوعية بشكل كافٍ بخطر المياه»، موضحًا أن هناك حملات توعية وأبحاثًا ميدانية لمعرفة أسباب إهدار المياه فى مصر وكيفية الحفاظ عليها، لتجنب وقوع مصر فى هذه المشكلة والخروج بحلول تعمل على تفادى قلة منسوب المياه خلال الفترة القادمة.

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