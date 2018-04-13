القاهرة : الجمعة 13 أبريل 2018
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الجمعة 13/أبريل/2018 - 11:13 ص

مقتل 4 أشخاص فى انفجار ملعب كرة قدم بالصومال

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
وكالات
dostor.org/2126958

قُتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون بجروح، فى تفجير قنبلة أثناء مباراة لكرة القدم جنوبى الصومال، أمس الخميس، حسب وكالة "رويترز" عن مصادر محلية.

وأشارت الشرطة إلى أن الانفجار وقع فى بلدة براوة الساحلية فى منطقة شبيلى السفلى خلال مباراة لكرة القدم، مرجحة أن التفجير نفذ بجهاز للتحكم عن بُعد واستهدف مسئولين كان يفترض أن يحضروا المباراة.

ورجح محمد آدن، أحد رجال الشرطة الذين هرعوا إلى مكان التفجير، أن تكون "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابى وراء الهجوم، الذي أوقع 4 قتلى و12 جريحًا، حسب تأكيده.

وذكر النائب عن ولاية جنوب غرب الصومال مهاد ضور، أن القنبلة قتلت 5 وأصابت 12 من عشاق الكرة.

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