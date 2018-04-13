محافظ «الحديدة» اليمنية: أوضاع السكان مأساوية

وصف محافظ الحديدة "الحسن علي" أوضاع السكان في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية في المحافظة بـ"المأساوية"، مؤكدًا عزم الجيش الوطني اليمني والتحالف العربي على طرد الميليشيات من المحافظة بالكامل.



وقال محافظ الحديدة، في تصريح لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية، "إن المواطن اليمني يجد صعوبة في الحصول على الدواء وممارسة حياته اليومية، بسبب الاضطهاد والتعنت من قبل تلك الميليشيات"، مشيدًا في الوقت ذاته بالانتصارات الأخيرة التي حققها الجيش والتحالف بتحرير جبهة ميدي وطرد الحوثيين من أهم معاقلهم.



في سياق متصل، أفادت مصادر محلية يمنية بأن قوات الشرعية أحرزت تقدمًا في جبهة قانية بمحافظة البيضاء، واستعادت السيطرة على سوق قاينة وسلسلة من الجبال المحيطة بالمنطقة.