القاهرة : الجمعة 13 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:45 م

زيزو يُقنع الخطيب بتأجيل التجديد لـ«البدري»
08:12 م

شكري يؤكد حرص مصر على تعزيز أطر التعاون مع العراق
08:07 م

إسبانيا والسعودية توقعان اتفاقيات تعاون عسكري
07:37 م

شكري يبحث مستجدات الأزمة الليبية مع المبعوث الأممي
07:32 م

الدولار يتعافى من خسائره بعد تصريحات ترامب بشأن سوريا
06:37 م

تراجع بورصات الخليج بفعل توترات سوريا
11:43 م

مطار القاهرة يستعد لاستقبال أولى الرحلات الروسية خلال دقائق
05:34 م

الجنايات تخلي سبيل متهمين في قضية «إرهاب»
01:24 ص

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف
11:16 م

رحلة «فسيخة» فى شوارع مصر
07:51 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25
06:58 ص

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟
عالم
الجمعة 13/أبريل/2018 - 11:12 ص

محافظ «الحديدة» اليمنية: أوضاع السكان مأساوية

محافظ الحديدة الحسن
محافظ الحديدة "الحسن علي
أ ش أ
dostor.org/2126957

وصف محافظ الحديدة "الحسن علي" أوضاع السكان في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية في المحافظة بـ"المأساوية"، مؤكدًا عزم الجيش الوطني اليمني والتحالف العربي على طرد الميليشيات من المحافظة بالكامل.

وقال محافظ الحديدة، في تصريح لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية، "إن المواطن اليمني يجد صعوبة في الحصول على الدواء وممارسة حياته اليومية، بسبب الاضطهاد والتعنت من قبل تلك الميليشيات"، مشيدًا في الوقت ذاته بالانتصارات الأخيرة التي حققها الجيش والتحالف بتحرير جبهة ميدي وطرد الحوثيين من أهم معاقلهم.

في سياق متصل، أفادت مصادر محلية يمنية بأن قوات الشرعية أحرزت تقدمًا في جبهة قانية بمحافظة البيضاء، واستعادت السيطرة على سوق قاينة وسلسلة من الجبال المحيطة بالمنطقة.

موضوعات متعلقة

الجيش اليمني يدمر ألغامًا بحرية للحوثيين قبالة سواحل ميدي

الجيش اليمنى وتحالف الشرعية يطلقان عمليتين لتحرير «حجة وصعدة»

المتحدث باسم جيش اليمن الوطني: نتقدم في مختلف الجبهات

الجيش اليمني يطهّر مواقع بمحافظة البيضاء

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 17 ساعة

شكري يؤكد حرص مصر على تعزيز أطر التعاون مع العراق

منذ حوالي 17 ساعة

إسبانيا والسعودية توقعان اتفاقيات تعاون عسكري

منذ حوالي 18 ساعة

شكري يبحث مستجدات الأزمة الليبية مع المبعوث الأممي

منذ 4 أيام

الأردن يعتزم توزيع أراضٍ سكنية على الموظفين مجانًا

منذ 5 أيام

ترامب: ثمن الهجوم الكيماوي في سوريا «باهظ»

منذ 5 أيام

الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا وإيران باستخدام نفوذهما في دمشق لمنع هجمات

الآن

«العصار» يدعو لحضور معرض الدفاع الدولى بالقاهرة

«إسكان البرلمان» تفجر مفاجأة حول قانون الإيجار القديم

النفط يتراجع لكنه يسجل أفضل أداءً أسبوعيًا بـ8 أشهر

الأقباط يستعدون للحج السنوي إلى «جبل الطير»

الأكثر قراءة

«إسكان البرلمان» تفجر مفاجأة حول قانون الإيجار القديم

حقيقة انتحار مهندس فى شبرا بسبب «الحوت الأزرق»

شائعة تسريح 800 ألف موظف وراء الإطاحة برئيس ‏‏«التنظيم والإدارة»‏

مرتضى: إيهاب جلال لن يدخل الزمالك مجددا.. ومفيش شرط جزائي

ألبومات الصور

بالصور.. لطيفة تتألق فى حفل «تحيا مصر»

عمرو دياب يتألق في حفل «تحيا مصر» بحضور وزراء ومشاهير (صور)

ختام فعاليات الملتقى الأول لفرسان الإرادة بجامعة المنصورة (صور)

استمرار فاعليات أول أسبوع للموضة في تاريخ السعودية (صور)

نجم الساعة

5 سنوات في الإليزيه.. اعترافات «أولاند» عن زعماء العالم وثورات الربيع العربي

الأكثر قراءة

«إسكان البرلمان» تفجر مفاجأة حول قانون الإيجار القديم

حقيقة انتحار مهندس فى شبرا بسبب «الحوت الأزرق»

شائعة تسريح 800 ألف موظف وراء الإطاحة برئيس ‏‏«التنظيم والإدارة»‏

مرتضى: إيهاب جلال لن يدخل الزمالك مجددا.. ومفيش شرط جزائي

كشكول

18 أبريل.. اختيار ممثل جامعة المنيا بصندوق العاملين بالجامعات

عميد الدراسات العليا بالأزهر: دراسة أعذار عدم حضور المحاضرات بمعرفة لجنة مختصة

التعليم العالى: قافلة طبية من معهد بحوث أمراض العيون لمحافظة دمياط

نقابة المعلمين بالقاهرة الجديدة تشارك في حفل ختام الأنشطة

رئيس البحر الأحمر الأزهرية يكرم الفائزات في مسابقة أوائل الطلاب

الأمصار

وات الاحتلال تستهدف خيام الطواقم الطبية والصحفيين بقنابل الغاز شرق خانيونس.

أبرز صحف الإمارات اليوم الجمعة

الكويت تشارك بالقمة الوزارية العالمية الثالثة لسلامة المرضى

السعودية تترأس مجلس أمناء الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد

أبرز عناوين الصحف البريطانية الجمعة 13-4-2018

منوعات

«ناسا» تُحذر من خطورة 17 ألف كويكب حال اصطدامها بالأرض

نصائح لتحسين مشاعرك تجاه الوظيفة

خواطر وأمنيات

ولاد الكار

عن تحقيقه «نحو الأمية».. أحمد عاطف يفوز بجائزة الصحافة والإعلام

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك