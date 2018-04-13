القاهرة : الجمعة 13 أبريل 2018
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الجمعة 13/أبريل/2018 - 11:08 ص

الأحد.. «اقتصادية البرلمان» تستدعي وزير قطاع الأعمال

البرلمان
البرلمان
محمد جعفر
dostor.org/2126955

قال الدكتور مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد جلسة يوم الأحد المقبل بحضور وزير قطاع الأعمال الدكتور خالد بدوي، لعرض آليات الحكومة في طرح شركات قطاع الأعمال في البورصة، وخطة الحكومة للاستفادة من هذا الطرح لتحقيق أرباح.

وأضاف الشريف، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الوزير سيعرض على اللجنة نوعية الشركات التي سيتم طرحها، وآلية الطرح، إلى جانب الضمانات التي توفر فرصة قوية لتحقيق الأرباح، والنسبة المقرر طرحها، حتى نضمن في النهاية أن تكون الإدارة من حق الدولة.

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