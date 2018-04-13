المرشح لـ«الخارجية الأمريكية» يسعى لتعديل الاتفاق النووى الإيرانى

ذكرت قناة «سكاي نيوز» الإخبارية، اليوم الجمعة، أن مايك بومبيو، مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، والمرشح لتولي حقيبة وزير الخارجية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يريد إصلاح الاتفاق النووي الذي أبرمته القوى العالمية مع إيران.



وأشارت «سكاي نيوز» إلى استئناف العقوبات الأمريكية المرفوعة عن إيران، بموجب الاتفاق النووي، ما لم يعلقها ترامب مجددًا في 12 مايو، وهي المهلة التي أعطاها ترامب للدول الأوروبية كي تصلح العيوب في الاتفاق.



وقال «بومبيو»، في جلسة تأكيد ترشيحه بمجلس الشيوخ، إنه يواصل الضغط من أجل اتفاق أكثر صرامة حتى إذا قرر ترامب ألا يعلق رفع العقوبات.