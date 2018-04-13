القاهرة : الجمعة 13 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:45 م

زيزو يُقنع الخطيب بتأجيل التجديد لـ«البدري»
08:12 م

شكري يؤكد حرص مصر على تعزيز أطر التعاون مع العراق
08:07 م

إسبانيا والسعودية توقعان اتفاقيات تعاون عسكري
07:37 م

شكري يبحث مستجدات الأزمة الليبية مع المبعوث الأممي
07:32 م

الدولار يتعافى من خسائره بعد تصريحات ترامب بشأن سوريا
06:37 م

تراجع بورصات الخليج بفعل توترات سوريا
11:43 م

مطار القاهرة يستعد لاستقبال أولى الرحلات الروسية خلال دقائق
05:34 م

الجنايات تخلي سبيل متهمين في قضية «إرهاب»
01:24 ص

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف
11:16 م

رحلة «فسيخة» فى شوارع مصر
07:51 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25
06:58 ص

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟
عالم
الجمعة 13/أبريل/2018 - 11:06 ص

المرشح لـ«الخارجية الأمريكية» يسعى لتعديل الاتفاق النووى الإيرانى

مايك بومبيو
مايك بومبيو
منار أحمد
dostor.org/2126951

ذكرت قناة «سكاي نيوز» الإخبارية، اليوم الجمعة، أن مايك بومبيو، مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، والمرشح لتولي حقيبة وزير الخارجية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يريد إصلاح الاتفاق النووي الذي أبرمته القوى العالمية مع إيران.

وأشارت «سكاي نيوز» إلى استئناف العقوبات الأمريكية المرفوعة عن إيران، بموجب الاتفاق النووي، ما لم يعلقها ترامب مجددًا في 12 مايو، وهي المهلة التي أعطاها ترامب للدول الأوروبية كي تصلح العيوب في الاتفاق.

وقال «بومبيو»، في جلسة تأكيد ترشيحه بمجلس الشيوخ، إنه يواصل الضغط من أجل اتفاق أكثر صرامة حتى إذا قرر ترامب ألا يعلق رفع العقوبات.

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

الأردن يعتزم توزيع أراضٍ سكنية على الموظفين مجانًا

منذ أقل من شهر

ميليشيا الحوثى تقتحم حى القصر الجمهورى بصنعاء

منذ أقل من شهر

ميلشيا الحوثي تصادر منزل سكرتير الرئيس الراحل «صالح»

منذ أقل من شهر

إغلاق القنصلية العامة الروسية فى سياتل بشكل نهائى

منذ أقل من شهر

السعودية توجه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن الصواريخ الحوثية

منذ أقل من شهر

العراق يرفض وجود القوات التركية على أراضيه

الآن

قبل استضافتها القمة العربية.. أبرز المعلومات عن القاعة الكبرى بالظهران

دراسة: «السهر» ليلًا يؤدى إلى الوفاة مبكرًا

الجيش الليبى: «حفتر» عاد من فرنسا إلى بنغازى

فى ذكرى وفاته.. حكايات مصطفى أمين مع نجمات الفن

الأكثر قراءة

«إسكان البرلمان» تفجر مفاجأة حول قانون الإيجار القديم

شائعة تسريح 800 ألف موظف وراء الإطاحة برئيس ‏‏«التنظيم والإدارة»‏

حقيقة انتحار مهندس فى شبرا بسبب «الحوت الأزرق»

مرتضى: إيهاب جلال لن يدخل الزمالك مجددا.. ومفيش شرط جزائي

ألبومات الصور

بالصور.. لطيفة تتألق فى حفل «تحيا مصر»

عمرو دياب يتألق في حفل «تحيا مصر» بحضور وزراء ومشاهير (صور)

ختام فعاليات الملتقى الأول لفرسان الإرادة بجامعة المنصورة (صور)

استمرار فاعليات أول أسبوع للموضة في تاريخ السعودية (صور)

نجم الساعة

5 سنوات في الإليزيه.. اعترافات «أولاند» عن زعماء العالم وثورات الربيع العربي

الأكثر قراءة

«إسكان البرلمان» تفجر مفاجأة حول قانون الإيجار القديم

شائعة تسريح 800 ألف موظف وراء الإطاحة برئيس ‏‏«التنظيم والإدارة»‏

حقيقة انتحار مهندس فى شبرا بسبب «الحوت الأزرق»

مرتضى: إيهاب جلال لن يدخل الزمالك مجددا.. ومفيش شرط جزائي

كشكول

وزير التعليم العالى يفتتح معهد إعداد القادة بحلوان.. غدا

"أمهات مصر لإصلاح التعليم" ترفض نظام الثانوية العامة التراكمية

مستقبل تمريض الأطفال" مؤتمر بجامعة عين شمس.. ٢٢ أبريل

١٥ كلية بجامعة عين شمس تشارك بالدورة الـ١١ لمهرجان التمثيل المسرحى

دورة لتأهيل الباحثين بمعهد الدراسات والبحوث البيئية

الأمصار

المئات يتوافدون الى حدود غزة للمشاركة بجمعة العودة الثالثة

لبنان يدخل عصر الـ «5G»

مقتل 5 وإصابة 12 في تفجير أثناء مباراة لكرة القدم بالصومال

حرس السواحل الليبي ينقذ 137 مهاجرا

محمد بن سلمان يصل للسعودية بعد جولة أمريكية أوروبية

منوعات

«ناسا» تُحذر من خطورة 17 ألف كويكب حال اصطدامها بالأرض

نصائح لتحسين مشاعرك تجاه الوظيفة

خواطر وأمنيات

ولاد الكار

عن تحقيقه «نحو الأمية».. أحمد عاطف يفوز بجائزة الصحافة والإعلام

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك