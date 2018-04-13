عمرو يوسف ينتهى من تصوير 45% لأحداث «طايع»

داخل الديكورات الأساسية لمسلسل «طايع»، الذى يقوم ببطولته الفنان عمرو يوسف، يتم تصوير عدد من المشاهد النهارية صباح اليوم.



وعلمت «الدستور» من أحد المصادر داخل العمل، أن أسرة العمل انتهت من 45% من أحداث العمل، ومن المقرر أن يتم تكثيف ساعات التصوير خلال الفترة المقبلة.



«طايع» تدور أحداثه حول مدرس يعيش رحلة صعود فى إحدى قرى الصعيد، ومقرب من كل سكان القرية التي يعيش فيها، لكنه يكره بشدة فكرة الثأر والعصبية الصعيدية التى يعيش فيها، وخلال مشواره تواجهه عقبات وصعوبات عدة، لكنه يتجاوزها، ويحاول بقدر الإمكان الابتعاد عن المكان الذى يعيش فيه، ليبدأ حياة جديدة فى القاهرة بإحدى المدارس الخاصة، بينما تجسد الفنانة صبا مبارك شخصية زوجة «طايع»، التى تسانده طوال مشواره من الصعيد إلى القاهرة.



«طايع» يشارك فى بطولته إلى جانب عمرو يوسف وعمرو عبدالجليل، صبا مبارك، سيد رجب، سهير المرشدى، محمد على، هند عبدالحليم، مها نصار، محمود البزاوى، وتأليف محمد دياب.