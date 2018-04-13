القاهرة : الجمعة 13 أبريل 2018
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الجمعة 13/أبريل/2018 - 11:03 ص

الرئيس الفلسطينى يُدين إحراق مستوطنين مسجدًا قرب نابلس

محمود عباس
محمود عباس
أ ش أ
dostor.org/2126948

أدان الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبومازن، إقدام مستوطنين إسرائيليين على إحراق مسجد فى بلدة عقربا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية، وخط شعارات عنصرية على جدرانه.

وقال "أبومازن" -وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية-: "إنها ليست المرة الأولى التي يقوم بها المستوطنون بحرق مساجد وكنائس فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وهذا يؤكد أن الجرائم الخطيرة التى يقوم بها المستوطنون الإرهابيون إنما تتم تحت بصر وحماية قوات جيش الاحتلال الإسرائيلى».

وأكدت الرئاسة الفلسطينية أنها ستتوجه إلى المؤسسات الدولية ذات العلاقة، من أجل ضمان معاقبة هؤلاء الإرهابيين وتوفير حماية للأماكن الدينية ولأبناء الشعب الفلسطينى.

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