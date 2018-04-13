صحيفة سعودية: إيران أعادت دولًا عربية إلى الوراء عقودًا طويلة

سلطت صحيفة «إيلاف» السعودية، في تقرير لها، اليوم الجمعة، الضوء على تزايد حدة التوترات في الشرق الأوسط من قبل إيران.



وقالت الصحيفة السعودية، إنه تزايدت حدة التوتر في الشرق الأوسط، إلى مستويات أصبح من الصعب تصور نتائجها أو التكهن بما ستؤول إليه الأمور في المستقبل القريب، إثر الدور الإيراني الواضح في خلق حالة اللا استقرار والمعاناة التي تعيشها شعوب بأكملها.



وأضافت أن عدة دول عربية شاهدة على العبث الإيراني، خاصة في اليمن وسوريا ولبنان والعراق، وما سببته تدخلات هذه الدولة الخارجة عن قواعد القانون الدولية من حروب ودمار وانهيار سياسي واقتصادي، أعادتها إلى الوراء عقودًا طويلة، في وقت تتسابق فيه جميع الدول إلى احتلال مواقع متقدمة في عالم مستقبلي يرتكز على الاقتصاد والتنمية المستدامة وقدرة الشعوب على الإنتاج والتفوق.



وأضافت الصحيفة أن إيران نجحت في اليمن ولبنان في استغلال المناخ السياسي والأزمات الاقتصادية، لتفرض عملاءها على الأرض، حيث تنامى تدريجيًا دور المؤسستين الإيرانيتين «حزب الله» في لبنان، وميليشيا الحوثيين في اليمن، لتشكلا أكبر تهديد لأمن وسلامة البلدين واستقرار المنطقة بشكل عام.