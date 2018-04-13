«الزراعة» تواصل تطبيق ضوابط المبيدات على الخضر والفاكهة

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى الحجر الزراعى، تطبيق الضوابط الخاصة بالمبيدات في عمليات التصدير، التى تتعلق بتطبيق منظومة جديدة لصادرات الرمان والجوافة والفراولة وباقي الخضر والفاكهة لزيادة الصادرات وتقليل حالات الرفض، من خلال تطبيق الممارسات الجيدة فى الزراعة، ومراحل الإنتاج لضمان خلوها من متبقيات المبيدات.



قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إنه سيتم اعتماد منظومة تصديرية تضم محصول الرمان والجوافة وتطبيقها على باقي الخضر والفاكهة فى منظومة تصديرية واحدة، يتم تطبيقها الموسم التصديرى المقبل لحل مشاكل الحظر الصادرة بشأنها.